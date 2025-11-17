Vardhman Polytex: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Vardhman Polytex hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,14 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Vardhman Polytex ein EPS von 0,020 INR je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Vardhman Polytex mit einem Umsatz von insgesamt 617,2 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 644,0 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 4,15 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at