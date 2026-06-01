Vardhman Polytex vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Vardhman Polytex präsentierte am 29.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde mit 0,02 INR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,020 INR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 20,14 Prozent auf 648,5 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 812,0 Millionen INR gelegen.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,170 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,450 INR je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Vardhman Polytex im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 16,83 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,37 Milliarden INR im Vergleich zu 2,85 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at