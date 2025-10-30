Vardhman Special Steels öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Vardhman Special Steels hat am 28.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,61 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,17 INR je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Vardhman Special Steels 4,32 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 12,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,95 Milliarden INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at