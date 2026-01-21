Vardhman Special Steels stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Vardhman Special Steels lud am 20.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 3,48 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,63 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,31 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,27 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at