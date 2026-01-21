|
21.01.2026 06:31:28
Vardhman Special Steels stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Vardhman Special Steels lud am 20.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 3,48 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,63 INR je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,31 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,27 Milliarden INR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!