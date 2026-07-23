Vardhman Special Steels veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Vardhman Special Steels hat am 22.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei 4,26 INR. Im letzten Jahr hatte Vardhman Special Steels einen Gewinn von 2,43 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 4,86 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,34 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at