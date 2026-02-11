Vardhman stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Vardhman hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 168,28 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 206,02 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 62,3 Millionen INR, gegenüber 70,3 Millionen INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 11,38 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at