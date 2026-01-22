Vardhman Textiles gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Vardhman Textiles hat am 21.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,85 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 7,40 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Vardhman Textiles im vergangenen Quartal 25,05 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Vardhman Textiles 24,65 Milliarden INR umsetzen können.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 7,27 INR je Aktie sowie einen Umsatz 24,98 Milliarden INR prognostiziert.

Redaktion finanzen.at