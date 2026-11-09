Vardhman Textiles legte Quartalsergebnis vor

Vardhman Textiles hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 12,54 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 6,57 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Vardhman Textiles im vergangenen Quartal 28,66 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Vardhman Textiles 24,80 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at