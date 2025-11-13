Vardhman: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Vardhman hat am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 144,50 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 154,73 INR je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig standen 32,2 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 59,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Vardhman 78,8 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at