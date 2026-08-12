Varex Imaging gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Varex Imaging hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,37 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -2,150 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 210,5 Millionen USD gegenüber 203,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at