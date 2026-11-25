Varex Imaging präsentierte am 23.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,15 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,290 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Varex Imaging hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 220,0 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 228,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,090 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren -1,700 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Varex Imaging im vergangenen Geschäftsjahr 856,10 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Varex Imaging 844,60 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at