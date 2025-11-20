Varex Imaging zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Varex Imaging lud am 18.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,29 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -1,220 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 205,7 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 228,9 Millionen USD ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,700 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -1,170 USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Varex Imaging 844,60 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,14 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 811,00 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at