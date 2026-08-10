Varex Imaging Aktie
WKN DE: A2DKK2 / ISIN: US92214X1063
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10.08.2026 15:07:36
Varex Returns To Profit In Q3 On Absence Of One-time Impairment Charge, Shares Up By 48%
(RTTNews) - On Monday, X-ray imaging components provider Varex Imaging Corp. (VREX) reported a return to profit in the third quarter of 2026, compared to loss in the same quarter last year. The turnaround to profit was due to the significantly lower expenses, especially reflecting absense of a goodwill impairment recorded last year
On the Nasdaq in the pre-market activity, the shares were trading 48.68 percent higher at $18.45, after closing Friday's trading 1.31 percent up.
Profit attributable to the company was $15.7 million or $0.37 per share, compared to loss of $89.1 million or $2.15 per share in the prior year.
In the previous year, the company had recorded goodwill impairment charges of $93.9 million. Total operating expenses dropped to $53.9 million from $148.2 million a year ago.
Adjusted net income was $13.4 million or $0.31 per share, compared to $5.3 million or $0.13 par share in the previous year.
Adjusted EBITDA in the third quarter went up to $33.1 million from $27.5 million last year.
Total revenues climbed to $210.5 million from $203.0 million in the prior year.
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Aktien in diesem Artikel
|Varex Imaging Corp Registered Shs When Issued
|10,70
|0,00%
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