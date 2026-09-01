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01.09.2026 06:31:29
Varia US Properties gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Varia US Properties präsentierte am 31.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Varia US Properties hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,28 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,550 CHF je Aktie gewesen.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 27,28 Prozent zurück. Hier wurden 17,7 Millionen CHF gegenüber 24,4 Millionen CHF im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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