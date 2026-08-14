Variman Global Enterprises gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Variman Global Enterprises hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,05 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,100 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 20,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 320,5 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 255,3 Millionen INR.

Redaktion finanzen.at