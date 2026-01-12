|
Vario Secure: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Vario Secure präsentierte in der am 09.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.11.2025 endete.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 16,93 JPY, nach 17,21 JPY im Vorjahresvergleich.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Vario Secure im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,04 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 698,9 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel waren 653,0 Millionen JPY in den Büchern gestanden.
