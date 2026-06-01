Varna-plod AD gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Varna-plod AD hat am 29.05.2026 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 2,15 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Varna-plod AD 3,61 EUR je Aktie verdient.

Umsatzseitig wurden 1,5 Millionen EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Varna-plod AD 0,9 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at