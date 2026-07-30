Varonis Systems präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Varonis Systems lud am 28.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei -0,41 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,320 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,31 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 180,0 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 152,2 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at