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05.11.2026 06:31:28
Varonis Systems stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Varonis Systems hat sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,36 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Varonis Systems ein Ergebnis je Aktie von -0,260 USD vermeldet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 189,5 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 161,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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