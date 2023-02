Varonis Systems vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Varonis Systems ließ sich am 07.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Varonis Systems die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,210 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,160 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 142,6 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 126,6 Millionen USD umgesetzt.

In Sachen EPS wurden 0,180 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Varonis Systems 0,130 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 473,63 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 390,13 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,145 USD und einen Umsatz von 471,43 Millionen USD in Aussicht gestellt.

