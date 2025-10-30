Varonis Systems: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Varonis Systems hat am 28.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei -0,26 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,160 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 161,6 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 148,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at