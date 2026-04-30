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30.04.2026 06:31:29
Varonis Systems zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Varonis Systems lud am 28.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,32 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,320 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 26,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 136,4 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 173,1 Millionen USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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