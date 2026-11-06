Varroc Engineering: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Varroc Engineering hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,15 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Varroc Engineering ein EPS von 3,99 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 29,48 Milliarden INR gegenüber 22,07 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 5,10 INR sowie einen Umsatz von 28,18 Milliarden INR belaufen.

Redaktion finanzen.at