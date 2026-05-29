Varroc Engineering präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Varroc Engineering ließ sich am 27.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Varroc Engineering die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,54 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,35 INR erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Varroc Engineering 23,68 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 20,99 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 14,73 INR beziffert. Im Vorjahr waren 4,01 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Varroc Engineering 88,90 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,27 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 80,63 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 18,41 INR gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 88,75 Milliarden INR geschätzt.

Redaktion finanzen.at