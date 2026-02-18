Varsav VR SA: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Varsav VR SA hat am 16.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0,02 PLN beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,010 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 189,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 0,8 Millionen PLN ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0,3 Millionen PLN in den Büchern gestanden.

Mit einem EPS von 0,020 PLN lag das Ergebnis je Aktie für das Gesamtjahr auf dem Vorjahreswert, als Varsav VR SA mit 0,020 PLN je Aktie genauso viel verdiente.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,08 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,67 Millionen PLN umgesetzt, gegenüber 1,49 Millionen PLN im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at