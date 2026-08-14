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14.08.2026 06:31:29
Varsav VR SA gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Varsav VR SA hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 0,01 PLN beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,020 PLN je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Varsav VR SA im vergangenen Quartal 0,5 Millionen PLN verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 24,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Varsav VR SA 0,4 Millionen PLN umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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