Varsav VR SA hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 34,38 Prozent auf 0,4 Millionen PLN aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,3 Millionen PLN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at