Varta Aktie

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WKN DE: A0TGJ5 / ISIN: DE000A0TGJ55

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23.07.2026 11:40:00

Varta: Batteriehersteller soll zerschlagen werden

Varta gehört zu den bekanntesten Marken für Batterien, doch das schwäbische Unternehmen steckt seit Jahren in der Krise. Nachdem keine neuen Geldgeber gefunden wurden, wollen die Gläubiger den Konzern nun offenbar zerlegen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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