Varta-Aktie: Comeback der Bullen?!

Mit dem Unterschreiten der massiven Unterstützungszone zwischen 99 und 105 Euro hat die Varta -Aktie in der vergangenen Woche ein Verkaufssignal generiert. Zum Start in die neue Woche ist die Aktie im schwachen Marktumfeld unter die nächste Haltemarke gerutscht. Nach dem imposanten Intraday Reversal an der Nasdaq dürften die Papiere des Batterieherstellers eine Gegenbewegung starten.Im schwachen Marktumfeld hat sich der Kurs der Varta-Aktie gestern der nächsten charttechnischen Unterstützung bei 90 Euro nicht nur genähert, die Marke wurde im Tagesverlauf sogar unterschritten: Nach einem Tageshoch bei 97 Euro rutschte die Aktie im Tief auf 87,30 Euro ab, verabschiedete sich dann bei 89 Euro aus dem Handel.Doch mit dem Comeback der US-Börsen sollte diese Marke heute wieder zurückerobert werden – zumindest vorerst. Im Raum steht immer noch ein abrupter Kurswechsel in der US-Geldpolitik. Zuletzt wurden durch die US-Notenbank schnellere Zinserhöhungen und eine baldige Reduktion der Bilanz angedeutet. Am Mittwoch soll eine Entscheidung verkündet werden.