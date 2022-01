Varta-Aktie: Mit Powell-Power zurück über die 100-Euro-Marke?

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Zinsängste und die sich zuspitzende Ukraine-Krise haben viele Aktien in den vergangenen Tagen unter Druck gesetzt. Auch die Varta -Aktie konnte sich diesem Trend nicht entziehen. Nach dem jüngsten Kursrutsch arbeitet die Aktie des Batterieherstellers aber schon wieder an einem Comeback. Ein wichtiger Termin könnte dabei helfen. DAX und Co haben vor den mit Spannung erwarteten geldpolitischen Signalen der US-Notenbank Fed zu einer technischen Gegenbewegung angesetzt. Auch bei den zuletzt besonders gebeutelten Technologieaktien geht es zur Stunde wieder nach oben. Zu sicher sollten sich die Anleger allerdings nicht fühlen. Richtungsweisende Impulse dürfte es am Abend (20 Uhr MEZ) von Seiten der Fed geben.Was bedeutet das für die Varta-Aktie? Setzt sich die marktbreite Erholung nach der Pressekonferenz von Fed-Chef Jerome Powell weiter fort, dürften auch bei Varta die Bullen am Drücker bleiben. Vom Wochentief bei 87,30 Euro konnte sich die Aktie bereits lösen.