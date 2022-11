Varta-Aktie im Sinkflug: Varta muss Vorlage von Quartalsbericht etwas verschieben - weitere Probleme bei Umsatz und Ergebnis befürchtet

Die ursprünglich für 11 Uhr geplante Pressekonferenz verzögert sich laut Unternehmensangaben ebenfalls. Das Unternehmen arbeitet an der Bereitstellung des Zwischenberichts und will eine neue Uhrzeit für die Pressekonferenz beizeiten mitteilen. Die Analysten- und Investorenkonferenz ist derzeit weiter für 15 Uhr vorgesehen. Eckdaten zum dritten Quartal hatte Varta bereits vorgelegt.

Varta rechnet weiter mit Problemen bei Umsatz und Ergebnis

Der Batteriekonzern rechnet im restlichen und auch im kommenden Jahr mit weiteren Problemen bei seinen Geschäften. In diesem Jahr geht das Unternehmen von einem Umsatz zwischen 805 und 820 Millionen Euro aus, wie es am Dienstag in Ellwangen mitteilte. Das wären am unteren Ende der Prognosespanne über zehn Prozent weniger als im Vorjahr mit 903 Millionen Euro. Varta hatte im September die ursprünglichen Jahresziele kassiert, weil Kunden bei zwei großen Aufträgen weniger abnahmen, die Kosten stiegen und diese konnten nicht sofort weitergegeben werden. Für 2023 peilt Varta 850 bis 880 Millionen Euro Umsatz an.

Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen soll dieses Jahr von 283 Millionen im Vorjahr auf 55 bis 60 Millionen Euro zusammenschmelzen. Für das kommende Jahr sind 90 bis 110 Millionen Euro operativer Gewinn einkalkuliert. Analystenschätzungen waren zuletzt noch von deutlich mehr Ergebnis ausgegangen.

So reagiert die Varta-Aktie

Die Ziel des Batteriekonzerns Varta für das kommende Jahr haben die Anleger am Dienstag enttäuscht. Das Unternehmen rechnet 2023 mit einem Umsatz von 850 bis 880 Millionen Euro sowie mit einem bereinigten operativen Gewinn von (Ebitda) von 90 bis 110 Millionen Euro. Beide Werte liegen teils deutlich unter den durchschnittlichen Analystenschätzungen. Die Varta-Aktien gerieten auf die Nachrichten hin unter Druck und sackten zeitweise um 6,19 Prozent auf 30,48 Euro ab. Im laufenden Jahr steht nun wieder ein Kursminus von rund drei Vierteln auf dem Zettel.

Der Konzern hatte seine Jahresziele im September zurückgezogen, woraufhin sich die Talfahrt der Aktien beschleunigt hatte. Die ebenfalls an diesem Dienstag veröffentlichten neuen Ziele für 2022 liegen teils ebenfalls unter den Analystenschätzugen.

/men/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)