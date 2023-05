Varta-Aktie steigt trotzdem: Schwache Nachfrage treibt Varta in die roten Zahlen

In den ersten drei Monaten des Jahres sei ein Verlust vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von zwei Millionen Euro angefallen, teilte das im SDAX notierte Unternehmen am Montag in Ellwangen mit. Vor einem Jahr hatte Varta noch rund 38 Millionen Euro verdient.

Der Umsatz sei im ersten Quartal um elf Prozent auf 164 Millionen Euro gesunken. Das Unternehmen bestätigte zudem die erst Ende April gesenkte Prognose. Da die Nachfrage momentan schwer zu prognostizieren ist, hatte Varta seine Erwartungen an das laufende Jahr damals heruntergeschraubt und damit den Kursverfall der Aktie forciert.

Statt zuvor 850 Millionen Euro bis 880 Millionen Euro erwartet das Management einen Umsatz von 820 bis 870 Millionen Euro, nach 807 Millionen ein Jahr zuvor. Das bereinigte operative Ergebnis soll mindestens auf dem Vorjahresniveau liegen, als 69,5 Millionen Euro erzielt wurden. Bei der Vorlage seiner Zahlen zum dritten Quartal Mitte November war Varta noch von 90 bis 110 Millionen Euro operativem Gewinn für dieses Jahr ausgegangen.

Das derzeit mit etwas mehr als 800 Millionen Euro bewertete Unternehmen gehört der Gesellschaft Montana Tech Components des österreichischen Investors Michael Tojner. Dieser hatte erst Ende März seinen Anteil über eine Kapitalerhöhung und im Zuge eines Refinanzierungskonzepts mit Banken aufgestockt.

So reagieren die Analysten - und so die Varta-Aktien

Aktien von Varta haben sich am Montag nach dem Quartalsbericht auf dem tiefsten Niveau seit 2018 mühsam stabilisiert. Nach schwächerem Start bei 19,10 Euro drehten die Papiere des Batterieherstellers bis zum Mittag etwas ins Plus auf 19,57 Euro. Es bleibt ein Jahresverlust von 13 Prozent, nachdem sie im Vorjahr bereits um 80 Prozent eingebrochen waren.

Auf Höhe der niedrigen Ziele habe der Konzern das erste Quartal abgeschlossen, so Analyst Philipp Konig von Goldman Sachs. Im Bereich CoinPower, mit den Lithium-Ionen-Knopfzellen beispielsweise für kabellose Headsets, sei keine Erholung in Sicht. Der Hauptkunde Apple habe die Nachfrage deutlich zurückgeschraubt. Varta versucht mit reduzierten Kapazitäten und kurzfristig auch mit Kurzarbeit gegenzusteuern, um die Kosten im Zaum zu halten. ELLWANGEN (dpa-AFX)