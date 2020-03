Varta gibt Kapazitätsausbau den Vorzug vor einer Dividende - Varta-Aktie schließt im Plus

Der Bilanzgewinn 2019 soll einbehalten werden, um die Finanzierung des massiven Kapazitätsausbaus zu stärken, wie das SDAX -Unternehmen mitteilte. Im laufenden Jahr rechnet Varta aufgrund der bereits angelaufenen Kapazitätserweiterungen bei Lithium-Ionen Batterien mit einem beschleunigten Wachstum. Varta will seine Kapazität bis Ende 2012 auf mindestens 200 Millionen Batterien pro Jahr ausbauen.

Im vergangenen Jahr kletterte der Umsatz um ein Drittel auf 363 Millionen Euro, das bereinigte EBITDA wurde auf 97,5 Millionen Euro fast verdoppelt, wie Varta bereits Mitte Februar mitgeteilt hatte.

Der Bilanzgewinn lag bei knapp 70 Millionen Euro, er soll vollständig auf neue Rechnung vorgetragen werden. Das letzte Wort hat dabei die Hauptversammlung, die voraussichtlich am 18. Juni stattfinden wird.

Der Konzernabschluss und der Ausblick werden planmäßig am 31. März veröffentlicht.

Nach zeitweisen Verlusten konnte sich die Varta-Aktie in der XETRA-Sitzung am Freitag in der Gewinnzone festsetzen und um 1,27 Prozent auf 64,00 Euro steigen.

