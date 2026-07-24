Varta Aktie
WKN DE: A0TGJ5 / ISIN: DE000A0TGJ55
|Insolvent
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24.07.2026 14:01:38
Varta meldet Insolvenz an: Verlust von Ankerkunde trifft Konzern hart
Ziel dieses Schrittes sei es, die wirtschaftliche Zukunft des Unternehmens zu sichern und eine nachhaltige Fortführung des Geschäftsbetriebs zu ermöglichen.
Nach Unternehmensangaben sind neben der Varta AG als Konzernmuttergesellschaft mit Sitz in Ellwangen auch die operativen Einheiten Varta Microbattery GmbH, Varta Micro Production GmbH und Varta Storage GmbH von der Antragstellung betroffen. Wesentliche Ursachen für die erneute Krise seien deutlich verschlechterte Marktbedingungen, eine schwächere Nachfrage, negative Währungskurseffekte sowie zuletzt die Entscheidung eines Ankerkunden, die Zusammenarbeit zu beenden.
/bak/DP/jha
ELLWANGEN (dpa-AFX)
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