Varta sieht operativen Gewinn auf ein Fünftel sinken

FRANKFURT (Dow Jones)--Varta kalkuliert für das laufende Jahr mit bis zu 100 Millionen Euro Umsatz weniger als 2021 und nur einem Fünftel des damaligen operativen Gewinns. Der Batteriehersteller veröffentlichte jetzt eine neue Prognose, nachdem er die im Sommer gesenkte Schätzung im September komplett kassiert hatte, weil die Folgen von Inflation und nachfragebedingt ausfallender Kundenabrufe sich damals nicht beziffern ließen.

Auf Basis der Drittquartalszahlen sei das nun abschätzbar, so Varta. Demnach werden die Einnahmen 2022 nun auf 805 bis 820 Millionen Euro von 902,9 Millionen Euro im Vorjahr sinken und das bereinigte EBITDA auf 55 bis 60 Millionen von 282,9 Millionen Euro zusammenschnurren.

Das Unternehmen hat Maßnahmen zur Kostensenkung gestartet, um die Situation in den Griff zu bekommen - temporär kommt es dabei zu Kurzarbeit am Produktionsstandort Nördlingen. Für das nächste Jahr traut sich das Unternehmen neues Wachstum zu und rechnet auch mit einer besseren Ertragssituation. So soll das bereinigte EBITDA 90 bis 110 Millionen Euro erreichen und die Einnahmen auf 850 bis 880 Millionen Euro steigen.

