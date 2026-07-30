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30.07.2026 06:31:29
Varun Beverages: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Varun Beverages hat am 28.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,50 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 3,89 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20,43 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 84,51 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 70,17 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 4,57 INR je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 84,78 Milliarden INR für das Quartal in Aussicht gestellt.
Redaktion finanzen.at
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