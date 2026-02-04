Varun Beverages präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Varun Beverages lud am 03.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,74 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Varun Beverages ein EPS von 0,560 INR je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Varun Beverages im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,98 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 42,04 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 36,89 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,989 INR gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 40,92 Milliarden INR geschätzt.

Varun Beverages hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 8,98 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 7,95 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 216,85 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 11,07 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 195,25 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 9,02 INR je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 217,06 Milliarden INR gerechnet.

