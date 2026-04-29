Varun Beverages: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Varun Beverages veröffentlichte am 27.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 2,58 INR. Im letzten Jahr hatte Varun Beverages einen Gewinn von 2,15 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 65,74 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 55,67 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 2,63 INR geschätzt. Der Umsatz war auf 64,51 Milliarden INR geschätzt worden.

Redaktion finanzen.at