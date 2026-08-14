Varvee Global präsentierte Quartalsergebnisse

Varvee Global hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,27 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 4,95 INR je Aktie erzielt worden.

Varvee Global hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 82,6 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1595,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem -5,5 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at