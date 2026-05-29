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29.05.2026 06:31:29
Varvee Global vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Varvee Global stellte am 27.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 8,32 INR. Im Vorjahresquartal hatten -1,890 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 211,66 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 233,8 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 75,0 Millionen INR ausgewiesen worden waren.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 2,44 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren 3,95 INR je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 628,00 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 48,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Varvee Global einen Umsatz von 423,48 Millionen INR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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