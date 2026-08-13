Vas Infrastructure: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Vas Infrastructure stellte am 11.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Vas Infrastructure hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,08 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,120 INR je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at