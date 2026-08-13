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13.08.2026 06:31:29
Vascon Engineers stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Vascon Engineers hat am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 INR. Im Vorjahresviertel waren 0,990 INR je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Vascon Engineers in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 31,30 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,52 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 2,21 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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