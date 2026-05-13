Vascon Engineers vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Vascon Engineers äußerte sich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,25 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,54 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Vascon Engineers im vergangenen Quartal 2,53 Milliarden INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 34,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Vascon Engineers 3,87 Milliarden INR umsetzen können.

In Sachen EPS wurden 2,15 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Vascon Engineers 5,81 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 11,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 9,49 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren 10,74 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at