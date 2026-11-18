Vaso hat sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,8 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 52,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,7 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at