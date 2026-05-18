Vaso: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Vaso gab am 15.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,01 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Vaso im vergangenen Quartal 19,4 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Vaso 19,5 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at