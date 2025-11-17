|
17.11.2025 06:31:29
Vaso vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Vaso hat am 14.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,010 USD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,10 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 22,7 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 20,8 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
