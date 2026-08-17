Vaso: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Vaso äußerte sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 43,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 20,0 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 11,2 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at