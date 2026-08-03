Vastra Hamnen stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Vastra Hamnen gab am 31.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,45 SEK, nach 0,730 SEK im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,0 Millionen SEK vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,3 Millionen SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at