Vastra Hamnen stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Vastra Hamnen ließ sich am 30.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Vastra Hamnen die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,26 SEK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Vastra Hamnen ein EPS von -0,790 SEK je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 3,7 Millionen SEK – das entspricht einem Zuwachs von 34,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,8 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at