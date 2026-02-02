|
Vastra Hamnen stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Vastra Hamnen hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,83 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 3,66 SEK je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 69,13 Prozent auf 2,8 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel hatte Vastra Hamnen 9,2 Millionen SEK umgesetzt.
Vastra Hamnen hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 3,490 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 1,80 SEK je Aktie gewesen.
Mit einem Umsatz von 12,61 Millionen SEK, gegenüber 20,21 Millionen SEK im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 37,61 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
